Haber Giriş: 14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimcilerden 1 altın ve 2 bronz madalya
Ürdün'de devam eden Yıldızlar ve Gençler Akdeniz Eskrim Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 bronz madalya elde etti.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Amman'da düzenlenen şampiyonada bugün gençler kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.
Epede Aleyna Ertürk, finalde karşılaştığı İtalyan Benedetta Madrignani'yi 15-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.
Flörede Alisa İsbir, yarı finalde İtalyan Aurora Grandis'e 15-6 mağlup olarak bronz madalya aldı. Erkekler kılıçta da Tolga Aslan, İtalyan Davide Cicchetti'ye 15-9 yenilerek bronz madalyada kaldı.
Flörede Tan Sezer ve kılıçta Nil Güngör 5'inci, epede ise Yalgın Yeter organizasyonu 6'ncı sırada tamamladı.
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