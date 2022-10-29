Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini İspanya'da 6'ncı oldu
[AA arşiv]
Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, İspanya'da düzenlenen FIE Satellite Turnuvası'nda flöre branşında 6. sırayı aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Barselona kentinde yapılan turnuvada milli sporcu İrem Karamete Baldini, çeyrek finalde İtalyan Beatrice Monaco'ya 15-10 yenilerek yarı final şansını kaçırdı ve turnuvayı 6'ncı sırada tamamladı.
Öte yandan, Avusturya'nın Klagenfurt şehrinde düzenlenen 17 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda mücadele veren milli eskrimcilerden Elmira Ataş 159, Berkin Yalım Kılıç ve Zehra Beste Tanrıverdi 173, Yağmur Akgül 175 ve Badel Durmuş da 191. sırada organizasyonu tamamladı.
FIE Satellite Turnuvası'İrem Karameteİrem Karamete BaldiniMilli eskrimci
Muhabir Fatih Gazioğlu
Yayınlayan Mehmet Fatih Duman
Etiketler: Eskrim
Son Haberler
- 20:50
- 20:40
- 20:47
- 21:07
- 20:00
Sıradaki Haber
Bayern Münih 6 golle kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz