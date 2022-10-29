Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi 19:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın Ümraniyespor maçı kamp kadrosu açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Vodafone Park'ta yarın saat 17.00'de başlayacak müsabakanın kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Romain Saiss, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Necip Uysal, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Aktakan Kesgin, Gedson Fernandes, Dele Alli, Nathan Redmond, Georges-Kevin N'koudou, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.
HangiKredi Ümraniyespor maçı kamp kadromuz. #BJKvÜMR pic.twitter.com/B4STuU3ZtE— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 29, 2022
Etiketler: Beşiktaş
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