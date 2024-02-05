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Spor
AA 05.02.2024 10:00

Milli eskrimci Ada Küfeciler bronz madalya kazandı

Milli eskrimci Ada Küfeciler, Fransa'da düzenlenen Maraton Flöre 14 Yaş Altı Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda bronz madalya elde etti.

Milli eskrimci Ada Küfeciler bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 29 milli sporcu mücadele etti.

Ada Küfeciler, turnuvada bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.


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