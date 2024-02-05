Milli eskrimci Ada Küfeciler bronz madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Paris'te düzenlenen organizasyonda 29 milli sporcu mücadele etti.
Ada Küfeciler, turnuvada bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.
Ada Küfeciler Paris’te bronz madalya kazandı— Türkiye Eskrim Federasyonu???????? (@TurkiyeEskrimF) February 5, 2024
Fransa'da 3-4 Şubat tarihlerinde düzenlenen Maraton Flöre 2024/ U14 Yıldızlar Eskrim Circuit Turnuvası'nda, 14 yaş altı flörede Ada Küfeciler bronz madalyanın sahibi oldu.
Haberin devamı için https://t.co/n5hlOeHNCL pic.twitter.com/VbUNidipw0