Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde
[Fotoğraf: AA]
Bulgaristan'da düzenlenen 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda 6 milli sporcu çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 57 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Esra Yıldız, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Şennur Demir rakiplerini mağlup ederek adlarını çeyrek finale yazdırdı.
Erkeklerde ise +91 kiloda Mehmetcan Işık ve Berat Acar da rakiplerini yenerek çeyrek finalist oldular.
Çeyrek final müsabakaları yarın oynanacak.
Etiketler: Bulgaristan
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