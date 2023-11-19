Çok Bulutlu 1.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 19.11.2023 23:15

Milli boksörler Avrupa'da 2'si altın 12 madalya kazandı

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 2'si altın 12 madalya elde etti.

Milli boksörler Avrupa'da 2'si altın 12 madalya kazandı

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Kadınlarda milli boksörler Gamze Soğuksu (52 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) finalde rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gamze, Rus Valeriia Linkova, Büşra da Ukraynalı Veronika Nakota'yı mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

Final maçlarını kaybeden Nurselen Yalgettekin (Kadınlar 48 kilo) ve Sultan Osmanlı (Erkekler 75 kilo) gümüş madalya aldı.

Şampiyonayı kadınlarda Nilay Yaren Çam (54 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sıla Üçyıldız (81 kilo) ve Şeyma Düztaş (+81 kilo); erkeklerde ise Semih Gümüş (51 kilo), Can Kaya (54 kilo), Fatih Kaya (67 kilo) ve Emir Büyükdağ (92 kilo) bronz madalyayla tamamladı.

ETİKETLER
Boks Milli Sporcular
Sıradaki Haber
ATP Finalleri'nde Sırp tenisçi Djokovic şampiyon oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:17
D-100 kara yolunda mahsur kalan vatandaşlar Çerkeş Kültür Merkezi'ne sığındı
00:02
61 hasta ve 49 refakatçı Gazze’den Mısır’a ulaştı
23:59
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak
00:00
Bursa'da sağanak nedeniyle deniz taştı: Sahil su altında kaldı
23:41
Filistin: İsrail, Gazze'ye saldırmak için asılsız haberler üretti
23:39
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarının iddiasını yalanladı
Bolu'da kar etkili
Bolu'da kar etkili
FOTO FOKUS
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
İsrail hastanelerin bebek yoğun bakım ünitelerini dahi vuruyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ