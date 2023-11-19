Milli boksörler Avrupa'da 2'si altın 12 madalya kazandı

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.

Kadınlarda milli boksörler Gamze Soğuksu (52 kilo) ve Büşra Işıldar (75 kilo) finalde rakiplerini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gamze, Rus Valeriia Linkova, Büşra da Ukraynalı Veronika Nakota'yı mağlup ederek kürsünün zirvesine çıktı.

Final maçlarını kaybeden Nurselen Yalgettekin (Kadınlar 48 kilo) ve Sultan Osmanlı (Erkekler 75 kilo) gümüş madalya aldı.

Şampiyonayı kadınlarda Nilay Yaren Çam (54 kilo), Gizem Özer (63 kilo), Sıla Üçyıldız (81 kilo) ve Şeyma Düztaş (+81 kilo); erkeklerde ise Semih Gümüş (51 kilo), Can Kaya (54 kilo), Fatih Kaya (67 kilo) ve Emir Büyükdağ (92 kilo) bronz madalyayla tamamladı.