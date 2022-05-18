Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 9. gününde Sema Çalışkan, 70 kiloda yarı final maçına çıktı.

İlk turu maç yapmadan geçen, ikinci turda ABD'li Morelle McCane'yi, çeyrek finalde ise Polonyalı Daria Parada'yı eleyen Sema, yarı finalde Lisa Edel O'Rourke ile karşılaştı.

Milli boksörümüz Sema Çalışkan, 70 kilo yarı final mücadelesinde Lisa O'Rourke'a mağlup olarak final şansını kaybetti.



Sema Çalışkan, Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamlıyor. pic.twitter.com/pMGKMcyWgf — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) May 18, 2022

Dengeli başlayan müsabakanın ilk raundunu 3-2 alan Sema, ikinci raundu 5-0 kaybetti.

Son raundu 4-1 veren milli boksör, genel skorda da 5-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Sema Çalışkan, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nı bronz madalyayla tamamladı.