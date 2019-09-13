Spor
Milli boksör Necat Ekinci 2. tura yükseldi13 Eylül 2019 Cuma 14:41 - Son Güncelleme 13 Eylül 2019 Cuma 14:58
Dünya Erkekler Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Necat Ekinci, 69 kiloda 2. tura yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonada 69 kiloda ringe çıkan Necat, Iraklı rakibi Karrar Aal-Ezirej'i mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.
Şampiyonada yarın ikinci tur maçları yapılacak. Milli takımda ilk turu maç yapmadan geçen 52 kiloda Batuhan Çiftçi ile 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 75 kiloda Serhat Güler ringe çıkacak.
Kaynak: AA