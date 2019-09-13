Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenen şampiyonada 69 kiloda ringe çıkan Necat, Iraklı rakibi Karrar Aal-Ezirej'i mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.

Şampiyonada yarın ikinci tur maçları yapılacak. Milli takımda ilk turu maç yapmadan geçen 52 kiloda Batuhan Çiftçi ile 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir ve 75 kiloda Serhat Güler ringe çıkacak.

Kaynak: AA