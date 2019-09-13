Fenerbahçe'de Nabil Dirar, aldığı sorumluluk ve gösterdiği özveriyle dikkat çekiyor.

33 yaşındaki futbolcu geçen sezonun ikinci yarısında Ersun Yanal'ın gelişinden sonra affedilerek takıma önemli katkı sağladı.

Kadro dışı kaldığı dönemde de çalışmalarını aynı ciddiyetle sürdüren deneyimli oyuncu, asıl mevkisi sağ açık olmasına rağmen geçen sezon sol ön ve sağ bek görevi üstlendi.

Dirar bu sezon da Hasan Ali Kaldırım'ın yokluğunda ligdeki 3 maçta da sol bek olarak oynadı.

İlk 2 maçta fileleri 2 kez havalandıran Faslı oyuncu, Medipol Başakşehir maçından bir gün önce kızının kolunun kırılması nedeniyle sabaha kadar hastanede kalmasına rağmen aynı gün sahaya çıktı.

Cezayir maçında yok

Bu arada Dirar, Fas ile Cezayir arasında 20 Eylül'de oynanacak Afrika Uluslar Şampiyonası maçına FIFA takvimi dışında olması sebebiyle katılmayacak.

Milli takımından dönen başarılı futbolcu, Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarına başladı.

Nabil Dirar zorlu deplasmanda Ersun Yanal'ın yine vazgeçilmezlerinden olacak.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek deneyimli futbolcunun sözleşmesinin uzatılması önümüzdeki günlerde gündeme gelecek.

Kaynak: TRT Spor