Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 18:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli boksçu Büşra Işıldar finale yükseldi
Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda milli sporculardan Büşra Işıldar finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya'nın Kielce kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 81 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Büşra Işıldar, Polonyalı Martyna Jancelewicz'i mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Büşra Işıldar, finalde Rus Kseniia Olifirenko ile 22 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek.
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