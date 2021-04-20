İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere Futbol Birliği (FA) ve Premier Lig yetkilileriyle Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson burada, hükümetin "bir avuç mal sahibinin kapalı dükkan açmasını" beklemeyeceğini belirtti.

Johnson, futbol yetkililerine "sarsılmaz" desteğini yineledi ve yeni lig planlarına son verilmesi için yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere her türlü tedbiri alacaklarını kaydetti.

Ayrıca bir toplantı da Premier Lig'de yer alan 14 kulüp arasında düzenlendi. Toplantıda çıkan kararla, Avrupa Süper Ligi girişiminin oy birliği ve şiddetle reddedildiği duyuruldu.

Premier Lig'den yapılan açıklamada da Avrupa Süper Ligi'nin durdurulması için her türlü tedbirin masada tutulduğu, futbolu korumak için taraftar grupları, FA, UEFA, FIFA ve tüm paydaşlarla birlikte çalışılacağı bilgisine y er verildi.

"(Avrupa Süper Ligi) Güce, açgözlülüğe ve paraya dayanıyor"

İngiltere milli takımının eski futbolcularından Alan Shearer, BBC News'e yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi’nin kurucusu olan 6 İngiliz kulübünün Premier Lig'den ihraç edilmesi teklifinde bulundu.

Shearer, "Yaptıkları doğru değil, rekabetçi değil, bu kimsenin girmesine izin verilmeyen kapalı bir dükkan. Futbolda herkesin öfkesini duyabilir, hissedebilir ve görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

İngiltere Parlamentosu Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komitesi Başkanı Julian Knight, ilgili kulüplerde oynayan futbolcuların çalışma vizelerinin iptalinin Avrupa Süper Ligi'nin önlenmesinde bir etkisi olabileceğini aktardı.

BBC Newscast'e konuşan İngiltere Futbol Taraftarları Birliği Başkanı Kevin Miles, yeni ligin sportif başarı yerine "güce, açgözlülüğe ve paraya" dayandığını belirterek, hükümete "katılımcı kulüpler için hayatı zorlaştıracak adımlar atması" çağrısında bulundu.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulması

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir turnuva düzenlenmesi konusunda anlaşma ya vardığı bildirilmişti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüplerinden yapılan ortak açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin karar duyurulmuştu.

Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedilmişti.