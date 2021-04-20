Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esat Delihasan son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Yakalandığı koronavirüs nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın cenazesi, Rize'de toprağa verildi.
Delihasan için merkeze bağlı Muradiye Beldesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Delihasan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, AK Parti İl Başkanı İshak Alim ile antrenör, hakem ve sporcular katıldı.
Delihasan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından beldedeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Pep Guardiola'dan Avrupa Süper Ligi'ne tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz