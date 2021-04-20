Tottenham’daki görevine son verilen Jose Mourinho suskunluğunu bozdu. Eşyalarını toplayarak Londra ekibinin tesislerinden ayrılan Portekizli çalıştırıcı evine geldiğinde çok sayıda gazeteciyle karşılaştı.

Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mourinho, özel hayatın mahremiyetine saygı duyulmadığından ve sürekli rahatsız edildiğinden yakındı.

"Her zaman futbolun içindeyim"

Gelecek planıyla ilgili gelen soruyu kendine has bir üslupla yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Ara vermeye veya yeniden enerji toplamaya ihtiyacım yok. Ben her zaman futbolun içindeyim" ifadelerini kullandı.

Kısa diyaloğun ardından esprili bir biçimde gazetecilerle vedalaşan Mourinho, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının videosunu çekti ve "Hep siz beni yayınladınız. Şimdi sıra ben de" diyerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşacağını söyledi.

Portekizli futbol adamının genel olarak neşeli görüntüsü ise dikkatlerden kaçmadı.