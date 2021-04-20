TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandı.

Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildi.