Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
PFDK'dan Mustafa Cengiz'e ceza
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunmasından dolayı Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandı.
Galatasaray Kulübüne de aynı nedenle 100 bin lira para cezası verildi.
Etiketler: Galatasaray Mustafa Cengiz
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