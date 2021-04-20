Fenerbahçe'de Jose Ernesto Sosa rüzgarı esmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, son haftalarda orta sahanın merkezindeki yerini sağlamlaştıran Arjantinli yıldızın ilk 11'de başladığı son 2 maçı da kazandı.

Gaziantep Futbol Kulübü maçıyla ilk 11'deki yerine dönen Jose Sosa o karşılaşmada 81 dakika sahada kaldı.

Medipol Başakşehir karşısında 90 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, ortaya koyduğu performansla kazanılan kritik 3 puanın en önemli mimarlarından biri olmayı başardı.

Başakşehir maçında sahanın en çok topla buluşan ve en çok şut pası veren ismi Jose Sosa'ydı. Orta sahanın merkezinde oynamasına karşın iyi bir orta isabeti de yakalayan Arjantinli oyuncu, yaptığı 3 ortada yüzde 100'lük performans gösterdi .

Sosa, Medipol Başakşehir maçındaki defansif istatistikleriyle de takdir topladı.

Orta sahanın en çok top kapan ismi olan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin en çok ikili mücadele kazanan ve en çok top uzaklaştıran oyuncusu olmayı da başardı.

Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 28 maçta 3 gol atıp 3 de gol pası verdi.

Maç başına 0 virgül 6 şut çeken Sosa, yüzde 83'lük pas isabetine ulaştı. Yüzde 59 ikili mücadele kazanma ortalaması tutturan Arjantinli isim, merkezde oynamasına karşın maç başına 1 isabetli orta açtı.