Galatasaray, zirve yarışında kritik öneme sahip Trabzonspor maçına yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim, zorlu mücadelede görev vereceği isimleri netleştirdi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Göztepe maçının 11'i ile sahaya çıkacak. Galatasaray’da kalede her zamanki gibi Fernando Muslera olacak.

Yedlin ve Linnes’in yokluğunda sağ bekte Şener Özbayraklı oynayacak. Sol bekte ise Marcelo Saracchi forma giyecek.

Sarı kırmızılılarda kırmızı kart cezalısı Donk’un yokluğunda stoper ikilisi de değişmeyecek. Göztepe maçında olduğu gibi savunmanın ortasında Marcao ve Luyindama görev yapacak.

Fatih Terim, savunmanın önünde Taylan Antalyalı’ya şans verecek. Sağ kanatta Feghouli, sol kanatta ise Göztepe maçında 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu oynayacak.

Orta sahanın merkezi ise Gedson Fernandes ve Emre Kılınç'a emanet edilecek. Galatasaray, Trabzonspor karşısında Halil Dervişoğlu ile gol arayacak.