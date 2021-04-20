Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek bizleri temsil edecek olan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı yürekten kutlarım. 4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim."