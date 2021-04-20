Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilen Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayınladığı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İsviçre'nin Montrö şehrinde düzenlenen 45. UEFA Olağan Kongresi'nde yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilerek bizleri temsil edecek olan Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı yürekten kutlarım. 4 yıl süreyle UEFA Yönetim Kurulu'nda görev yapacak ve Türk futbolu ile UEFA arasında iletişim kurulmasına katkı sağlayacak Servet Yardımcı'ya başarılar dilerim."
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