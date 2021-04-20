Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, şampiyonluk yolunda 2 puan daha bıraktı. Mücedele başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Yenilmezlik serisini 13 maça çıkartan Demir Grup Sivasspor haftayı 51 puanla kapattı.

Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş evindeki MKE Ankaragücü maçından sonra çok kritik 2 puan daha kaybetti. Beşiktaş 72 puana yükseldi.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, ilk yarının son anlarında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

4 Eylül Stadı'nın stat ışıklarında yaşanan problem nedeniyle oyun 75. dakikada durdu. Fırat Aydınus, oyuncularla yaptığı görüşme sonrası maça devam edildi.

Karşılaşmanın sonuna en az 9 dakika ilave edildi.

Ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Fajr'den seken top arka direkte Erdoğan Yeşilyurt'un önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada savunmada Vida'nın topu ıska geçmesi üzerine araya giren Yatabare, kaleciyle karşı karşıya kalabileceği pozisyonda ağır kalması sonucu N'Sakala arkadan yetişip topu kontrol etmeyi başardı.

45. dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında arka direğe koşu yapan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada N'Sakala rakip yarı alanın ortalarını geçtikten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

53. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ghezzal, topu koşu yaparak gelen Rosier'in önüne bıraktı. Rosier'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

58. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, N'Sakala'yı geçtikten sonra sağ çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

87. dakikada N'Koudou'nun pasıyla topla buluşan Larin'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

90+3. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına sokulup son çizgiye inen N'Koudou'nun sert ortasında, kaleye paralel giden ve kimsenin müdahale edemediği top taca çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 74 Felix), Fajr, Gradel (Dk. 85 Kone), Yatabare (Dk. 55 Kayode)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef, Dorukhan Toköz (Dk. 71 Gökhan Töre), Ghezzal (Dk. 71 Ljajic), Larin (Dk. 90+ 4 Mensah), Aboubakar (Dk. 46 N'Koudou)​​​​​​​

Sarı kartlar: Dk. 49 Welinton, Dk. 89 Vida, 90+7 Josef (Beşiktaş), Dk. 73 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)

Rıza Çalımbay: Güzel maç oldu

[Fotoğraf: DHA]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise iyi bir mücadelenin geride kaldığını dile getirdi.

"İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da hedefi vardı. Bizim de Beşiktaş'ın da hedefi vardı tabii ki. İki takım da yenişemedi. Güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik gol bulabilirdik ama olmadı. Beşiktaş'ın da zaman zaman pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığınız zaman ligin kalan maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Alacağımız puanlarla da yukarıda bir yerlerde ligi bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Son zamanlarda mükemmel bir istikrar yakaladık, iyi bir grafik çizdik. Çok iyi yere geldik. Çünkü çok zor bir durumdaydık puan olarak. Ama arkadaşlarımız gerçekten olağanüstü şekilde oynadılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Kalan maçlarımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum kalan maçlarında. Son 6 maçımızı en iyi şekilde bitireceğiz. Beşiktaş'ın 6 maçı var ve avantajı devam ediyor. Onlar için buradan alınan bir puan da iyi gözükebilir. Bizim açımızdan 3 puan olmasını isterdik ama liderle oynuyorsanız puan puandır."

Hakem Fırat Aydınus'un genelde iyi maç yönettiğini ama bir penaltı pozisyonunun tartışmalı olduğunu kaydeden Çalımbay, Aydınus'un takdir haklarını genelde iki tarafa eşit kullandığını söyledi.

Çalımbay, kalan haftalardaki şampiyonluk yarışını da değerlendirdi.

"Ne olursa olsun Beşiktaş'ın büyük avantajı ve iyi bir kadrosu var. Avantajlı olan Beşiktaş lider durumda. Zor durumda olan takımlarla maçlar var o yüzden şimdiden bir şeyler söylemek zor ama puan farkıyla lider olduğu için Beşiktaş avantajlı."

Sergen Yalçın: İki tarafta kazanmayı hak edecek oyun oynamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hakkının beraberlik olduğunu savundu.

[Fotoğraf: AA]

Yalçın, iki tarafın da maç boyunca üretken olamadığına dikkat çekti.

"İki tarafta bana göre kazanmayı hak edecek oyun oynamadı, bu sebeple maçın hakkı beraberlikti. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok güzel maç yönetti. Çok da iyi ve güvendiğim bir hakem. Burada muhtemel bir puan kaybı bekliyorduk, bu planlamamızda vardı ama geçen hafta iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı hesaplamamızda yoktu. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Oyuncularımız sakatlanıyor. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaş'tır. Herkesin bilmesi açısından bunu özellikle belirtmek isterim. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz."