Fatih Karagümrük'ün golünü 32. dakikada Mevlüt Erdinç attı. Göztepe'nin golünü ise 84. dakikada Berkan Emir filerler buluşturdu.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Göztepe'de Ndiaye'nin penaltısını Fatih Karagümrük kalecisi Aykut kurtardı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 50, Göztepe ise 47 puana yükseldi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 beraberlikle sona ermişti.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

GOL - 32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0

45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

62. dakikada Berkan Emir'in kullandığı korner vuruşunda kaleci Aykut Özer'in tokatladığı top Zulj'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

63. dakida Ndao'nun pasında defansın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu ç ekti ancak kaleci Arda Özçimen topu kornere gönderdi.

65. dakikada Ndiaye soldan topu sürerek ceza sahası içine girdi ve çizgi üzerinde topu Jahovic'e gönderdi. Bu oyuncunun altı pas önünden şutunda meşin yuvarlak yakın mesafeden dışarı çıktı.

68. dakikada Ndiaye, Hedenstad'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndiaye'nin şutunda kaleci Aykut Özer soluna uzanarak topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 84. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Halil Akbunar'ın sağdan ortasında kaleci Aykut Özer topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Berkan Emir altı pas içinde önüne düşen meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Kısal, Özgür Ertem

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Jimmy Durmaz, Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş, Muhammed Egemen Pehlivan (Dk. 61 Vato Arveladze), Ndao, Salibur, Lens, Mevlüt Erdinç (Dk. 73 Biglia)

Göztepe: Arda Özçimen, Murat Paluli, Gassama, Kerim Alıcı, Berkan Emir, Nwobodo, Esiti (Dk. 64 Soner Aydoğdu), Ndiaye (Dk. 86 Napoleoni), Diabate (Dk.65 Halil Akbunar), Tripic (Dk. 57 Jahovic), Ideye (Dk. 57 Zulj)

Goller: Dk. 32 Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Dk. 84 Berkan Emir (Göztepe)

Sarı Kartlar: Dk. 39 Nwobodo (Göztepe), Dk. 90 2 Serhat Ahmetoğlu (Fatih Karagümrük)

Francesco Farioli: Futbol kariyerimdeki ve hayatımdaki en zor haftayı geçirdim

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Francesco Farioli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bugün futboldan öte şeyler kazandık. Futbol kariyerimdeki ve hayatımdaki en zor haftayı geçirdim. Her gün problemler yaşadık. Her gün bir kaç tane daha oyuncum eksildi ama takım olarak beraber acı çektik ve beraber ayağa kalkıp savaştık. Beraber sonuç aldık."

Farioli, maçtan önce de bir oyuncu kaybettiklerini hatırlattı.

"Takım hiçbir zaman geri adım atmadı. Bir sürü eksik oyuncum olmasına rağmen pes etmeyen bütün oyuncularıma, teknik ekibe ve bu takım için çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Biz bugün futboldan öte bir şey başardık."

İtalyan teknik adam, sakat, cezalı ve hasta oyuncularının çok olmasından dolayı futbolcuları alışık olmadıkları bölgede oynatmasını yorumladı.

"Oyuncuları kendi karakteristiklerini göre uygun olacakları en uygun mevkilere yerleştirmeye çalıştık. Bütün oyuncularımla teker teker gurur duyuyorum. Hafta içi çalıştığımız her şeyi yaptılar, hatta fazlasını yaptılar. Jimmy benimle beraber 4 ayrı pozisyonda oynadı. Ona bu sabah stoperde oynayacağını söyledim. Bana gözünü kırpmadan ben hazırım dedi. Takımda inanılmaz bir bütünlük var. Takımıma gelin beraber bir yere gidelim desem hepsi tamam der. Bu parayla satın alınamaz. Bugün Karagümrük'te bir tarih yazdık. Hayatım boyuncu bunu unutmayacağım."

Ünal Karaman: Sadece futbol düşünen iki takımın mücadelesi vardı

Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Her türlü zorluğa ve olumsuzluğa rağmen bir mazeret üretmeden sadece futbol düşünen iki takımın mücadelesi vardı."

Karaman, ligde rahat bir pozisyonda olmalarının oyuncuların konsantrasyonunu bozabileceğini belirtti.

"Böyle bir ortamda oyuncularım özellikle ikinci yarı oynadıkları oyunla duruş gösterdiler. Bizim adımıza sevindirici. Kullanmadığımız kalecilerimiz vardı onların performansları bizi ayrıca memnun etti. Bir şekilde ligi tamamlayacağız."

"Trabzonspor'a karşı iyi bir hazırlıkla iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz"

Karaman, Süper Ligi'n 37. haftasında eski takımı Trabzonspor ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine konuştu.

"Ben bu takımın şu an profesyonel çalışanıyım. Dolayısıyla hiçbir takımı diğerlerinden ayırarak hazırlanmayız. Biz oyuncularımıza futbolun doğrularını öğretme gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman oyuncularımızdan bir şeyler öğrenmeye gayret ediyoruz. Trabzonspor camiası uzun yıllar hizmet verdiğim, emek verdiğim bir camia. Geçmiş dönemde de profesyonel olarak çalıştığım bir camia. Diğer takımlara karşı nasıl hazırlanıyorsak Trabzonspor'a da o şeklide hazırlanacağız. İnşallah iyi bir hazırlıkla iyi bir sonuç almayı umut ediyoruz."