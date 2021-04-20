Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Ligde kalma savaşı veren iki ekibin mücadelesinden galip çıkmadı.

Hes Kabol Kayserispor'un gollerini 39. dakikada Pedro Henrique ile 80. dakikada İlhan Parlak kaydetti.

Gençlerbirliği'nin gollerini 46. dakikada Robert Piris ve 51. dakikada Bogdan Stancu ağlarla buluşturdu.

Hes Kablo Kayserispor 35, Gençlerbirliği ise 32 puana yükseldi.

Ligini ilk yarısında Ankara'da oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 3-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çık tı.

GOL - 39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. CEza sahası dışında topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-1.

GOL - 50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.

69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.

GOL - 80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında caza sahası i çinde topla buluşun İlhan Parlak, kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 83 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 83 Paz), Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68 İlhan Parlak), Muğdat Çelik (Dk. 54 Muhar), Pedro Henrique, Avramovski, Alibec (Dk. 54 Maglica)

Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk (Dk. 68 Sio), Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen (Dk. 46 Mustafa Hüseyin Seyhan), Candeias, Piris da Motta, Polomat (Dk. 46 Ayite), Lima, Stancu (Dk. 83 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 39 Pedro Henrique Dk. 80 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 46 Piris da Motta, Dk. 50 Stancu (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok, Dk. 53 Avramovski, Dk. 75 Pedro Henrique, Kolovetsios (Maç bittikten sonra)​​​​​​​ (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Übeyt Adıyaman, (Dk. 90 2 Lima) (Gençlerbirliği)

Hamza Hamzaoğlu: Ligin sonuna kadar mücadele sürecek

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligin sonuna kadar pes etmeden devam edeceklerini söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendi sahalarında kazanmaları gereken bir maçtan berabere ayrıldıklarını belirtti.

Zaman zaman iyi oynadıkları maçlardan istedikleri sonucu alamadıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, bunun için üzgün olduklarını aktardı.

Öne geçtikleri müsabakada skoru koruyamadıklarını vurgulayan Hamzaoğlu, 2-1'lik skorun kendilerini daha da demoralize ettiğini yine de oyuncuların maçı bırakmadığını dile getirdi.

Hamzaoğlu, maç sonunda bir puanla yetinmek zorunda kaldıklarını aktardı.

"Eksiklerimizi tamamlamaya iyi yanlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Ligin sonuna kadar mücadele sürecek. Her takım zor. Ligin sonuna kadar pes etmeden devam edeceğiz."

Hamzaoğlu, bir gazetecinin gelecek hafta karşılaşacakları Beşiktaş maçı ile ilgili ne düşündüğü sorusuna yanıt verdi.

"Beşiktaş bizim için dikkatli olmamız ve kontrollü olmamız gereken bir maç. Beşiktaş'ın analizini yapıp nasıl oynamamız, hangi oyuncularla oynamamız gerekiyorsa ona göre planımızı yapıp o maçtan da en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz."

Özcan Bizati: Mücadeleye devam edeceğiz

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati ise müsabakanın ilk ve ikinci yarısının farklı oynandığını belirtti.

Bizati, ilk yarıda rakiplerine az pozisyon verdiklerini vurguladı.

"İyi oynadık diye düşünüyorum. Gençler birliği olarak daha ileriye ve iyi oyunlar oynamak istiyoruz. Mücadeleye devam edeceğiz. Altı maçlık bir süre var. Bu süreci iyi değerlendiren takımlar ligde kalacak. En azından gelecek yılın tohumlarını çok daha iyi ekecek."