Çaykur Rizespor müthiş bir geri dönüşe imza attı. Karadeniz ekibi, 2-0 geriye düştüğü maçta İttifak Holding Konyaspor 5-3 mağlup etti.

Çaykur Rizespor'un gollerini 21. dakikada Damjan Djokovic, 27. dakikada Konrad Michalak, 68. dakikada Loic Remy, 74. dakikada Braian Samudio ve 82. dakikada kendi kalesine Adil Demirbağ ağlarla buluşturdu.

İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 6. dakikada Guilherme, 11. dakikada Sokol Cikalleshi ile 85. dakikada Artem Kravets kaydetti.

Aldığı kritik galibiyetle puanını 42'ye yükselten Çaykur Rizespor küme düşme hattından uzaklaşarak nefes aldı.

Galibiyet hasreti 4 maça çıkan İttifak Holding Konyaspor ise 41 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında deplasmanda oynanan karşılaşma 1-1 tamamlanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti. 0-1

GOL - 13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu. 0-2

GOL - 21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-2

GOL - 27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-2

45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Samudio'nun pasında sol taraftan ceza sahasına giren Remy'nin yerden plase vuruşunda, kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 68. dakikada Michalak'ın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Samudio, topu kafa ile Remy'nin önüne indirdi. Penaltı noktası üzerinde rakibinden sıyrılan Remy, yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2

GOL - 79. dakikada sağ taraftan hareketlenen Baiano rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Samudio meşin yuvarlağı düzelterek filelerle buluşturdu. 4-2

GOL - 82. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Baiano'nun sağ taraftan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine sert ortasında, Adil Demirbağ topu göğsüyle kendi kalesine yolladı. 5-2

GOL - 85. dakikada sol taraftan Rahmanovic'in ceza sahası içerisine ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda top filelere gitti. 5-3

Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 5-3 kazandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Alparslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk. 90 Melnjak), Dokovic, Sabo (Dk. 90 Mithat Pala), Samudio, Boldrin (Dk. 70 Baiano), Michalak (Dk. 79 Fernando), Remy (Dk. 79 Skoda)

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 76 Kravets), Hadziahmetovic, Sekidika, Milosevic (Dk. 14 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 76 Rahmanovic), Bytyqi (Dk. 65 Shengelia), Cikalleshi

Goller: Dk. 6 Guilherme, Dk. 11 Cikalleshi, Dk. 85 Kravets (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 21 Dokovic, Dk. 27 Michalak, Dk. 68 Remy, Dk. 74 Samudio, Dk. 82 Adil Demirbağ (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Oğuz Kağan Güçtekin (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 42 Talbi, Dk. 80 Baiano (Çaykur Rizespor)

Bülent Uygun: Üç puanı kazanan taraf olmak mutluluk verici

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında güçlü bir takıma karşı 2-0 geri düşmelerine rağmen taktik ve teknik olarak iyi geri dönüş sergilediklerini belirtti.

Uygun, futbolcuların gücünü ve yeteneklerini yansıtarak üç puan aldıklarına değindi.

"Bazen üç gün ara ile maç oynadığınızda böyle motive kayıpları oluyor. Acısını ilk 15 dakikada çektik ama geri dönmesini bildik. Üç puanı kazanan taraf olmak mutluluk verici. İnşallah bundan sonra yolumuza devam edeceğiz."

Uygun, Türkiye'de küme düşme adayı takımları alıp psikolojik sorunları tedavi etmek zorunda kaldığını kaydetti.

"Burada futbolcuların demoralize olduğu, 10 hafta kazanamamış bir ortamdan, oyun anlayışı ve felsefesi ile kazanmaya odaklanmış, her maç pozisyona giren, keyif veren tebrikleri hak eden bir takım olan futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bu başarıyı onlar hak etti. Kalan maçlarda mücadele ederek gelişmek zorundayız. Futbol adına inşallah Rizespor daha iyi yerlere gelecek."

İttifak Holding Konyaspor cephesi

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maça iyi başlamalarına rağmen şok bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Parlatan, taraftarlara ve camiaya özür borçlu olduklarını vurguladı.

"Bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Sadece 20-25 dakika iyi görüntü sergiledik. Bu kadar basit hastalardan gol yemek üzücü. Maçın 2-0'lık bölümünde iyi oynarken Miloseviç sakatlandı. Pas oyununda iyi bir oyucumuz. Eksikliğini hissettik."

Devre arasında moralleri yükseltip iyi oyun için çabaladıklarına değinen Parlatan, "Defansif geçişleri iyi yapamadık. Her sonuçlandırdığımız pozisyon sonrası kalemizde goller gördük. Bunu en kısa sürede telafi etmemiz gerekiyor. Rakibin etkili oyuncuları vardı. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bize yakışmayan bir görüntü verdik." ifadelerini kullandı.