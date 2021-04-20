Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse koronavirüse yakalandı
Milli eskrimci Fatma Zehra Köse'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fatma Zehra, dün verilen örneklerde Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecinin evde devam ettiğini belirtti.
"3-4 gündür koronavirüs semptomları vardı. Dün testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ve hafif atlatıyorum. Tedavime evde devam ediliyor. Sakatlık nedeniyle 2 ay sonra antrenmanlara başlamıştım. En kısa sürede yeniden pistlere döneceğim."
Fatma Zehra Köse, 2019 yılında Fransa'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Kılıç Milli Takımı'nda yer almıştı.
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 16:50
- 16:49
- 16:44
- 16:41
- 16:52
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu'ndan Servet Yardımcı'ya tebrik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz