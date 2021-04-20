Fatma Zehra, dün verilen örneklerde Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi sürecinin evde devam ettiğini belirtti.

"3-4 gündür koronavirüs semptomları vardı. Dün testim pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi ve hafif atlatıyorum. Tedavime evde devam ediliyor. Sakatlık nedeniyle 2 ay sonra antrenmanlara başlamıştım. En kısa sürede yeniden pistlere döneceğim."

Fatma Zehra Köse, 2019 yılında Fransa'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Kılıç Milli Takımı'nda yer almıştı.