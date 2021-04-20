Servet Yardımcı, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, UEFA'da ikinci kez yönetim kurulu üyeliğine seçilmesinin Türkiye'nin gücünün göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye için, federasyonumuz için çalışmalarıma devam edecek olmam beni ayrıca sevindiriyor." dedi.

Servet Yardımcı, 4 sene boyunca UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile çok uyumlu çalıştıklarını ve başarılı bir dönem geçirdiklerini vurguladı.

"Sayın Ceferin’in bu süreçte Türkiye ve Türk futboluna olan bakışı herkesin malumudur. Ülkemizde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Sayın Ceferin’e desteği ve güveninden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

Yardımcı, gelecek 4 sene boyunca UEFA’daki çalışmalarına devam ederken, önemli görevlerde bulunmak ve Türkiye'yi temsil etmek istediğini kaydetti.

"Başta Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir’e, TFF yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve güvenleriyle beni onurlandıran UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile UEFA yönetim kurulu üyeleri ve tüm ülke federasyonlarına destekleri için teşekkür ediyorum."