İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü sporcusu 15 yaşındaki Mavigil, annesinin hamileliğinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle doğuştan ayakları ve bacaklarındaki güçsüzlükten kaynaklanan yürüme bozukluğu engeline rağmen gönül verdiği bilek güreşinde başarılarını sürdürüyor.

Güçlükle yürüyebilen ve katıldığı şampiyonalarda engelli olmayan sporcularla yarışan Mavigil, geçen yıl Romanya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 15 yaş altı kategorisinde sağ kolda şampiyon, sol kolda ise ikinci oldu.

Başarılı sporcu, bu sene sağ kolundaki sakatlık yüzünden sol koluyla katıldığı Antalya'daki dünya şampiyonasında yeniden şampiyonluğu elde etti.

Kırık nedeniyle sağ koluna platin takılan Mavigil, tedavisini ve antrenmanlarını aksatmıyor. Alanyurt Kocatepe Ortaokulu son sınıfında eğitimine devam eden Mavigil, bilek güreşindeki başarılarını da katlamaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA ]

"Disiplinli çalışmam sayesinde iki kolumu da güçlendirdim"

Raşid Mavigil, küçük yaşlarda bacaklarındaki engel nedeniyle parkta futbol oynayan arkadaşlarını izlerken, sonradan arkadaş olduğu bilek güreşçisinin yönlendirmesiyle bu spora başladığını söyledi.

Mavigil, engelini bilek güreşiyle aştığını ve Türkiye'yi dünya klasmanında temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti.

"Sakatlığım bir yıl sonra düzelecek. Sakatlıklar bitince inşallah 18 yaş altı kategorilerinde yarışacağım. Hedefim büyüklerde iki kolda da dünya şampiyonu olmak. İnşallah hedeflerime ulaşacağım."

Ailesinden büyük destek gördüğünü anlatan Mavigil, antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş'la haftada iki gün ağırlık, bir gün masa çalışması olmak üzere üç gün antrenman yaptıklarını dile getirdi.

Mavigil, fitness gibi değil, tamamen bilek güreşine uygun çalıştıklarını bildirdi.

"Eşit güçte olmaları için iki kolumu sırayla çalışıyorum. Normal hayatta sağ elimi daha çok kullanıyorum, sol elimle yazı bile yazamıyorum. Sağ ve sol kolumu eşit çalıştırdığım için diğer sporculardan daha güçlü oldum. Disiplinli çalışmam sayesinde iki kolumu da güçlendirdim."

[Fotoğraf: AA / Milli bilek güreşçi Raşid Mavigil]

Bilek güreşinde kulübün altyapısı "sporcu fabrikası" gibi

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve milli takım antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş ise bilek güreşinde altyapı bakımından adeta fabrika gibi sporcu üreten kulübün bünyesinde tüm yaş kategorilerinde yaklaşık 100 sporcunun bulunduğunu belirtti.

Karaçavuş, bu branşta yaklaşık 6 yıldır hizmet verdiğini aktardı.

"Minikler gurubunda 20, 15 yaş altında 30, 18 yaş altında 40 ve 21 yaş altında 6 sporcumuz var. Bursa'da aktif bilek güreşi eğitimi veren, tescilli tek kulübüz. Başarının temelinde altyapı, disiplin ve çalışma yatıyor. Kulüp olarak altyapıya çok önem verdik. Önce yakınımızdaki pilot okullarda başlattığımız çalışmalarla çocuklarımızı erken yaşta kazanmaya çalıştık. Küçük yaştaki çocuklar oyun isterken onları spora kazandırmak zor. 15 dakika oyun, 15 dakika çalışmalar şeklinde sporcularımızı kazandık. Daha sonra disiplinli çalışmalarla da zirveye yürüyüşümüzü başlattık. Bu yıl Antalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında 15 yaş altında bir şampiyon, bir ikinci, bir üçüncü, üç beşinci ve bir altınca çıkardık sağ, sol kategorilerinde. 5 sporcuyla katıldığımız dünya şampiyonasından 7 derece çıkardık."

Karaçavuş, şampiyonlardan Raşid Mavigil'in hayatının her alanında mücadele ve çalışma azminin olduğunu dile getirdi. Karaçavuş, onun başarılarını sürdüreceğine inandığını söyledi.

"Hasta olup hastaneye yatsa bir el makası veya annesinden istediği bir dambılı yanında olur ve çalışır. Raşid'den gelecek seneden itibaren 18 yaş altı kategorisinin en ufağı olmasına rağmen dünya şampiyonlukları bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Karaçavuş, bugünün 15 yaş altı ve minikler kategorilerindeki sporcularıyla gelecekte de büyük başarılar hedeflediklerini vurguladı.

Bilek güreşi yapmak isteyen herkesi kulübe davet eden Karaçavuş, "Bilek güreşi pahalı bir spor değil, masraflı değil. Tavsiyem, gençlerin sanal aleme dalmasındansa salonumuza gelip spor yapmaları." ifadesini kullandı.