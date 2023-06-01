Milli atletler Fransa'da Avrupa Kupası'na katılacak

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'daki Pace kasabasında gerçekleşecek "Avrupa 10.000 metre Kupası" için milli takım kafilemiz 6 milli sporcusu ile yola çıktı, denildi.

Milli takım adına Avrupa Kupası'nda kadınlarda Fatma Karasu, Bahar Atalay ve Yayla Kılıç Gönen, erkeklerde ise Ramazan Özdemir, Sezgin Ataç ve Ömer Amaçtan yer alacak.