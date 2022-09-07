Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, atletizmde yılın son uluslararası pist şampiyonası 10-11 Eylül tarihlerinde Pescara kentinde gerçekleştirilecek.

Akdeniz Atletizm Birliği üyesi 28 ülkenin katılacağı organizasyonda, 40 branşta yarışlar yapılacak.

Toplam 40 branşta madalyaların sahibini bulacağı organizasyonda Türkiye'yi, gülle atmada Alperen Karahan, yüksek atlamada Atilla Göktuğ Taşdelen, disk atmada Enes Çankaya, 5 bin metrede Ramazan Baştuğ, 200 metrede Anthony George Smith, yürüyüşte ise Mazlum Demir ile Evin Demir temsil edecek.

Türkiye, daha önce üç kez yapılan bu şampiyonada; 9 altın, 13 gümüş, 19 da bronz madalya elde etmişti.