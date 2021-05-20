Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcu, 49.21'lik derecesiyle birincilik elde etti.

Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden Aras Kaya yedinci, Sezgin Ataç ise sekizinci oldu.

Sırıkla atlama yarışmasına çıkan Ersu Şaşma ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladı.