Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 Perşembe 10:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Yasmani Copello Çekya'da birinci oldu
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Milli atlet Yasmani Copello, Çekya'da düzenlenen Golden Spike Yarışmaları'nda 400 metre engelli mücadelesinde birinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcu, 49.21'lik derecesiyle birincilik elde etti.
Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden Aras Kaya yedinci, Sezgin Ataç ise sekizinci oldu.
Sırıkla atlama yarışmasına çıkan Ersu Şaşma ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladı.
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