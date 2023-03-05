Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde kadınlar 3 adım atlamanın ödül töreni yapıldı.

Yarışta 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoruna imza atarak altın madalya kazanan milli atlete madalyasını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

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Gümüş madalya kazanan İtalyan Dariya Derkach ile bronz madalya elde eden Portekizli Patricia Mamona'ya da ödüllerini aldı.