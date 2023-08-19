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Spor
AA 19.08.2023 15:13

Milli atlet Salih Korkmaz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Milli atlet Salih Korkmaz, Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Milli atlet Salih Korkmaz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı

Başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda 20 kilometre yürüyüş kategorisinde yarışan Salih Korkmaz, 1:19.49’luk derecesiyle 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Organizasyonu 16. sırada bitiren Salih Korkmaz, ayrıca elde ettiği dereceyle kendi adına sezonun iyisini yürümüş oldu.

Salih Korkmaz, iki gün önce hastalandığını belirtti.

"Elimden geleni yaptım. Burada tarihin en sert yarışını yarıştım. Ayrıca yarış sırasında aldığım iki ihtardan dolayı da yavaşlamak zorunda kaldım. Umarım olimpiyat başta olmak üzere diğer yarışmalarda da ülkeme madalya getirmek için çalışacağım. Umarım ülkeme madalya getirebilirim."

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