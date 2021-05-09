Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk atletizminin genç yeteneklerinden Pınar, Split'teki organizasyonda 17.65'lik derecesiyle 23 yaş altında şampiyonluğa ulaştı.

Böylece Avrupa Atmalar Kupası'nda Türkiye'nin üçüncü altın madalyası 2003 doğumlu Pınar Akyol'dan geldi.

Pınar, tüm zamanlar Türkiye listesinde Emel Dereli (18.56) ve Svetlana Mitkova Sınırtaş'ın (18.25) ardından üçüncülüğe yerleşirken, 2021 dünya listesinde de 20 yaş altı grubunda ilk sıraya çıktı.

Avrupa Atmalar Kupası'nın ilk gününde Eşref Apak ve Özlem Becerek altın, Emel Dereli bronz madalya kazanmıştı.