Metin Sipahioğlu, FB TV'de açıklamalar yaptı. Fenerbahçeli yönetici, sezonun bitmesine 2 çok zorlu maç kaldığını hatırlattı.

"Bu iki haftada da takımımız 6 puan almak için konsantrasyonunu sahaya yansıtacak. Bundan en ufak şüphemiz yok. Nerede bitireceğimizi 2 maç sonra göreceğiz. Bu konuda büyük konuşmak istemiyoruz. 2 maç sonra kimin nerede bitireceğini göreceğiz. Dün başkanımızın vurguladığı gibi biz sezon başından beri maçtan önce söylemlerde bulunmadık."

"Algı operasyonuyla hakemleri etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar"

Sipahioğlu, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin aynı durumu strateji olarak kullandığını iddia etti.

"Hakemlerle ilgili yalanlar ortaya koymadık ama rakiplerimiz, özellikle bir tanesi iletişim anlamında sezon boyu strateji olarak kullandı. Algı operasyonu ile rakipleri ve hakemleri etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar. İftira ve yalanlar atmaktan çekinmediler. Maalesef bütün bunları yaparken bunun üzerine sağda solda bu stratejileriyle övünerek 'Nasıl başarıya ulaşıyoruz gördünüz mü' diyerek anlatıyorlar. Bunu herkes biliyor, övgüyle anlatıyorlar. Josef rakiplerle alakalı maçtan sonra resmen teşvik primi imalarında bulunacak kadar ileri gidiyor. Josef bunu söyleyecek oyuncu değil, söyletiyorlar. Bunları söyletecek kadar gözlerinin döndüğünü tüm kamuoyu gördü. Aynı zamanda teknik direktörlerinin 'sene sonunda açıklayacağım' diye şantaj içeren komik imaları var. Biz Fenerbahçe olarak bugünleri çok gördük. 2011-2012 sezonunda sezon sonu her şeyi anlatacağım diyenleri, VAR kayıtları var diyenleri de gördük ama sezon sonunda bunların hiçbirini görmedik. Maalesef Türk sporunda bu şantajlar Fenerbahçe hariç tüm kulüplerde yapılıyor ama ortaya konan bir şey yok. Biz Fenerbahçe olarak tertemiz mücadele veriyoruz. Şampiyon oluruz, olmayız 2 maç sonra göreceğiz ama bizim mücadelemiz tertemiz."

"Bu sefer tepkimiz çok sert olur, altından kimse kalkamaz"

Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, Fenerbahçe'nin algı operasyonlarından uzak durduğunu söyledi.

"Maç öncesi hakemlere iftiralardan, algı operasyonlarından, rakipleri zan altında bırakarak hareket etmekten uzağız. Dün Ankaragücü bizden puan alsaydı şampiyonluk yarışından kopacaktık. Rakibimiz son dakikaya kadar mücadele etti. Belki mağlup bile olabilirdik. Alanya maçında hakem rezaleti oldu. Tahkimin ve federasyonun verdiği skandal karar var. Alanyaspor'da bizle oynadığı maçta aslanlar gibi mücadele etti. Salih Uçan eski oyuncumuz o da mücadele etti. O maçta 1 puan bile alamayabilirdik. Erzurum maçında da son dakikaya kadar oynadılar. Biz maçlardan sonra çıktık ve teker teker tebrik ettik başarılar diledik. Doğrusu budur. Her takımın amacı kazanmak için sahaya çıkmak ama başkaları bu takım neden böyle oynuyor diyor. İma içeren sözler söylüyorlar. Biz tertemiziz, yarışı böyle sürdürüyoruz. Ligin bitimine 2 hafta kaldı. Kalan haftada rakipler Sivasspor ve Kayserispor. Bu iki takım da bize karşı son saniyeye kadar mücadele edecek belki de şampiyonluktan edecekler. Galatasaray'ın rakipleri Denizlispor ve Malatya onlar da mücadele edecekler. Beşiktaş'ın rakipleri de Karagümrük ve Göztepe. Tüm bu takımlar çıkıp onurlarıyla mücadele edecek. Sakın ama sakın 2 haftada çıkıp rakipleri baskı altına alıp iftira atmaya, operasyon yapmaya, hakemleri zan altında bırakmaya çalışmasınlar. Bu sefer tepkimiz çok sert olur, altından kimse kalkamaz. Son 2 hafta tüm takımlar mücadele etmelidir. Son 2 haftada tüm rakiplerin savaştığı maçlar olsun."

"Herkesi mert olmaya davet ediyoruz"

"Kim nerede ligi bitiriyorsa bitirsin, kimse algı operasyonları yapmaya çalışmasın. Her kim ki, rakipleri, hakemleri baskı altına almaya çalışıyorsa algı operasyonu yaparsa soyunma odalarında devre odalarında baskı yapmaya çalışırsa objektifim diyen tüm spor kamuoyu da en sert tepkiyi göstermelidir. Bu algı operasyonları bu gözü dönmüşlük kabak tadı verdi. Bütün sene yaptılar bari son 2 hafta mertçe mücadele etsinler. Biz yüzüne gülüp arkadan işler çevirmiyoruz. Başkanımızın mertliği dürüstlüğü ortadadır. Karakterli olan herkesin bir tane yüzü olur. Herkesi mert olmaya davet ediyoruz aksi yönde tepkilerimiz farklı olacak."

"Herkes mücadelesini versin ve sonunu görelim"

Sipahioğlu, 19 Yaş Altı Ligi'nde Ali Koç isimli bir hakemin Fenerbahçe maçına atanmasına da değindi.

"Başkanımızın adı üstünden kamuoyunda çok şeyler konuşuluyor. Ali Koç adlı bir hakem var maçımıza atanmış, çok maçımızı yönetmiş. Bugün son 2 haftalık süreçte bazı odaklar tarafından yine gündem yapıldı bu durum. Daha evvel gündem olmamışken kritik süreçte 19 Yaş Altı üzerinden gündem oluyor ve yazılar yazdırıyorlar. Anormal durum varmış gibi farklı serzenişte bulunuyorlar. Bunu TFF'nin önünde yapıyorlar. Hakem manipülasyonu yapılması gibi son 2 haftalık süreçte Ali Koç adlı hakemin durumu gündeme getirilip iftira yalan ile kullanılıyor. Ali Koç ve Fenerbahçe üzerinden hakemlere mesajlar veriliyor. Herkes mert olsun, başkanımızın dediği gibi 10-15 tane yüzleri olmasın. Yüzlerimize gülüyorlar arkamızdan başkalar. Bizim bir tane yüzümüz var. Buradan tüm spor kamuoyunu, rakiplerimizi mert olmaya çağırıyorum. Bu haftaya kadar şampiyon yaptırılmadık, mağdur olan takım ortada. Herkes mücadelesini versin ve sonunu görelim."