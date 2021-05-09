Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, ülke genelinde ziyaret ettiği annelerle görüşmelerini ve anılarını paylaştı.

Kasapoğlu mesajında, şair Cahit Zarifoğlu'nun "Anne, ne olur, eksilme hiç, başımızdan" şiiriyle birlikte, "Haklarını hiçbir karşılıkla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.