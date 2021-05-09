Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Anneler Günü paylaşımı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anneler Günü'nü şair Cahit Zarifoğlu'nun "Anne, ne olur, eksilme hiç, başımızdan" şiiriyle kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, ülke genelinde ziyaret ettiği annelerle görüşmelerini ve anılarını paylaştı.
Kasapoğlu mesajında, şair Cahit Zarifoğlu'nun "Anne, ne olur, eksilme hiç, başımızdan" şiiriyle birlikte, "Haklarını hiçbir karşılıkla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
“Anne— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) May 9, 2021
Ne olur
Eksilme hiç
Başımızdan” (Cahit Zarifoğlu)
Haklarını hiçbir karşılıkla ödeyemeyeceğimiz annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/zCcNJv6LIw
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