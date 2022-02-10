Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atlet Mikdat Sevler Türkiye rekorunu yeniledi
Milli atlet Mikdat Sevler, Fransa'da katıldığı Uluslararası Mondeville Salon Yarışmaları'nda 60 metre engellide kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mikdat Sevler eleme yarışını 7.71'lik dereceyle bitirdi ve kendisine ait rekoru 0.01 saniye aşağıya çekti. Milli sporcu finalde ise 7.79 koşarak 6. oldu.
Aynı organizasyonda mücadele eden diğer milli atletlerden Kayhan Özer 60 metrede, Tuğba Danışmaz ise üç adım atlamada altıncı oldu.
Etiketler: Atletizm
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