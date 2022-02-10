Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mikdat Sevler eleme yarışını 7.71'lik dereceyle bitirdi ve kendisine ait rekoru 0.01 saniye aşağıya çekti. Milli sporcu finalde ise 7.79 koşarak 6. oldu.

Aynı organizasyonda mücadele eden diğer milli atletlerden Kayhan Özer 60 metrede, Tuğba Danışmaz ise üç adım atlamada altıncı oldu.