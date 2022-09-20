Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Atletizm Birliği, sezon boyunca en başarılı Avrupalı atletleri ödüllendirdiği yıl sonu galası olan Golden Tracks'ta 2022'nin adaylarını belirledi.

Galada erkekler ve kadınlarda en iyi atlet ile yılın yükselen yıldızı ödüllerinin olduğu 4 ana kategoride seçimler yapılacak. Türkiye'den "2022 Golden Tracks"ta 400 metre engellide dünya 20 yaş altı şampiyonu olan İsmail Nezir, "Yılın Yükselen Yıldızı" adayları arasında yer aldı.

İsmail Nezir, oylama sonrası 10 atlet arasında ilk üçe girerse, galada jüri tarafından yapılacak son seçime kalacak.

Sporseverler, Avrupa Atletizm Birliği'nin (EA) sosyal medya hesaplarındaki oylamaya katılarak 19 yaşındaki İsmail Nezir'e destek verebilecek.