Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya kazandı
[Fotoğraf: AA]
Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şimal Yılmaz, 10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.
Norveç'in Hamar kentinde devam eden organizasyonda Şimal Yılmaz, yarı finalde serisinde ilk sırada yer alarak finale çıktı.
10 metre havalı tabanca genç kadınlar kategorisinde Macar Miriam Jako altın madalya kazanırken, milli atıcı Şimal Yılmaz gümüş madalya aldı. Moldova'dan Anna Dulce ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Etiketler: Norveç
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