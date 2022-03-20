Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 18:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Aslan Gaziantep'te kayıp
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Gaziantep ekibi, ligde 6 maç sonra galip gelirken Rumen futbolcu Alexandru Maxim, attığı bir gol ve yaptığı iki asistle öne çıktı.
Kalyon Stadı'ndaki mücadelede ev sahibi ekip güldü. Güçlü rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanan Erol Bulut'un öğrencileri, ligde puanını 40'a yükseltti. Galatasaray ise 38 puanda kaldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, D.G Sivasspor maçından 98 gün sonra kaleyi devraldı.
Etiketler: Galatasaray Gaziantep FK Süper Lig
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