Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 16:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cem Bölükbaşı, F2 Bahreyn yarışında 15'inci oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Formula 2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Türk pilot Cem Bölükbaşı, Bahreyn'de düzenlenen sezonun ilk yarışında 15'inci oldu.
Kuzey Valiliği'ndeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen yarış, 31 tur üzerinden yapıldı.
Charouz takımı adına mücadele eden Cem Bölükbaşı, 20'nci sırada başladığı mücadeleyi 15'inci sırada tamamladı.
ART takımından Fransız Theo Pourchaire birinci, Carlin'den Yeni Zelandalı Liam Lawson ikinci, Hitech'ten Estonyalı Jüri Vips ise üçüncü sırayı aldı.
Sezonun 2'nci ayağı 26-27 Mart tarihlerindeki Suudi Arabistan'da düzenlenecek.
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