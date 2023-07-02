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Spor
AA 02.07.2023 14:20

Mili boksör Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda boks branşında kadınlar 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı.

Mili boksör Buse Naz Çakıroğlu altın madalya kazandı

Nowy Targ şehrindeki Nowy Targ Arena'da gerçekleşen final müsabakasında Buse Naz, altın madalya için Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yle karşılaştı. Rakibini bütün raundlarda yenen Buse Naz, altın madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Buse Naz, 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa Oyunları'nda altın madalya elde ederek İstiklal Marşı'nı okuttu.

Türkiye, boksta branşında oyunları 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyayla tamamladı. Madalya alan 6 milli boksör de 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.


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