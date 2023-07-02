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Spor
AA 02.07.2023 14:15

Antalyaspor'da iki ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Fedor Kudriashov ile İsviçreli oyuncu Admir Mehmedi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor'da iki ayrılık

Antalyaspor'un Rus defans oyuncusu Fedor Kudriashov'un sözleşmesi sona erdi.

"2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fedor Kudriashov ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kudriashov'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."


Admir Mehmedi ile yollar ayrıldı

TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki İsviçreli oyuncu Admir Mehmedi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"Futbolcumuz Admir Mehmedi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Mehmedi'ye verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."


Mehmedi, Antalyaspor formasıyla geçen sezon 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Öte yandan, sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ile atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e de hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.


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