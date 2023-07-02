Antalyaspor'da iki ayrılık

Antalyaspor'un Rus defans oyuncusu Fedor Kudriashov'un sözleşmesi sona erdi.

"2022-2023 sezonunun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fedor Kudriashov ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kudriashov'a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

2022-2023 Sezonu'nun tamamlanmasıyla sözleşmesi sona eren futbolcumuz Fedor Kudriashov ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kudriashov’a verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor#HerŞeyAntalyasporİçin pic.twitter.com/tgOvfuJ1yG — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 1, 2023

Admir Mehmedi ile yollar ayrıldı

TAV Antalyaspor, 32 yaşındaki İsviçreli oyuncu Admir Mehmedi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"Futbolcumuz Admir Mehmedi'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Mehmedi'ye verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz."

Futbolcumuz Admir Mehmedi’nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız.



Mehmedi'ye verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz.#FraportTAVAntalyaspor#HerŞeyAntalyasporİçin pic.twitter.com/ZoLdrITd4G — Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) July 2, 2023

Mehmedi, Antalyaspor formasıyla geçen sezon 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymişti.

Öte yandan, sözleşmeleri sona eren teknik sorumlu Alfons Groenendijk ile atletik performans antrenörü Marcelo Martins'e de hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.