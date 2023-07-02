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Spor
AA 02.07.2023 14:08

Antalyaspor 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, kırmızı-beyazlı ekibin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Antalyaspor 57. kuruluş yıl dönümünü kutluyor

Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, Akdeniz ekibinin 2 Temmuz 1966'da kurulduğunu anımsattı.

Gülel, kurucu başkanı Atilla Vehbi Konuk ve arkadaşlarını andıklarını ifade etti.

"Bugün, merhum Konuk ve arkadaşlarının her türlü zorluklarla mücadele edip bayrağımızın renklerini, şehrimizin sembolü Yivli Minare ile bütünleştirerek oluşturduğu armamızı, dünya güzeli Antalya'mıza armağan ettiği gün. Tam 57 yıldır bizlere bırakılan bu kutsal emaneti başımızın üzerinde, kalbimizin en derin köşesinde yaşatıyoruz. Bugün bizler bu şerefli emanetin temsilcisi olarak görevimizin başındayız.

Biz, Atilla Vehbi Konuk'un ilk günkü heyecanının kalp atışıyız. Biz, Metin Ünal'ın gücü, Yarkın Böke'nin zekası, Kelebek Levent'in hızı, Adnan Gülek'in yeteneğiyiz. Biz, arma uğruna gece gündüz, kar kış demeden desteğini esirgemeyen taraftarımızın, tribüne gelerek 'Antalyaspor' diye bağıran 5 yaşındaki evladımızın soluğuyuz. Biz bugün 57 yıllık geçmişine tek kara leke bulaşmamış şanlı tarihimizin bekçisiyiz."


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