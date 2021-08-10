Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milan hicri yeni yılı kutladı
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, hicri yeni yılı kutladı.
Milan Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir hicri yeni yıl dileriz." ifadesine yer verildi.
Ayrıca Galler Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Schalke 04 de sosyal medya hesaplarından hicri yılbaşı için paylaşımda bulundu.
Wishing all our Muslim fans a very Happy Hijri New Year #Hijri1443 #IslamicNewYear #SempreMilan pic.twitter.com/iCC4THcuzE— AC Milan (@acmilan) August 9, 2021
Son Haberler
- 11:52
- 11:39
- 11:37
- 11:38
- 11:31
Sıradaki Haber
Okuldan Sahaya Projesi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz