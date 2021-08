Milan Kulübü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Müslüman taraftarlarımıza mutlu bir hicri yeni yıl dileriz." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Galler Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig ekibi Everton ve Almanya İkinci Ligi'nde mücadele eden Schalke 04 de sosyal medya hesaplarından hicri yılbaşı için paylaşımda bulundu.

Wishing all our Muslim fans a very Happy Hijri New Year #Hijri1443 #IslamicNewYear #SempreMilan pic.twitter.com/iCC4THcuzE