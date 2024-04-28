Bakan Işıkhan TRT Haber'e konuk oldu: Daha fazla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber yayınına konuk oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hazırlıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Açık ve sağduyulu iletişim kanallarını güçlendirdiklerini belirten Işıkhan, sosyal diyaloğu teşvik edip yeni mekanizmalar oluşturduklarını hatırlattı.

"1 Mayıs gibi önemli bir günde, tüm paydaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmaya ve işçi haklarının korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hafta boyunca düzenleyeceğimiz programlarla; büyük ve güçlü Türkiye’nin çalışan, üreten, alın teri döken işçisiyle, emekçisiyle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla birlikte emek dünyamızın bu özel gününü icra edeceğimiz bir gün olacak inşallah."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 1 Mayıs, büyük ve güçlü Türkiye'nin çalışan, üreten alın teri döken işçisiyle, emekçisiyle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla birlikte emek dünyamızın bu özel gününü icra edeceğimiz bir gün olacak. pic.twitter.com/MkN6sRDH60 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2024

Çalışma Meclisi yarın toplanacak

Bakan Işıkhan, 29-30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle toplanacak Çalışma Meclisi'nin hedefine değindi.

"Çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten ortak bir vizyonun ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz. Çözüm odaklı platformlar; kalıcı refahın temini için çalışma hayatının hem yapısal hem de fonksiyonel sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Çalışma meclisi gibi çözüm odaklı platformlar, kalıcı refahın temini için çalışma hayatının hem yapısal, hem de fonksiyonel sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. pic.twitter.com/6gDevrGbuQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2024

"İş gücüne katılma tarihin en yüksek seviyesine ulaştı"

Bakan Işıkhan'ın gündeminde son iş gücü istatistikleri de vardı.

"Kadınların istihdamını desteklemek adına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğüyle 9 Şubat'ta başlattığımız iş pozitif uygulaması kapsamında işe yerleştirilen kadın sayısı, 100.000'e ulaşmıştır. İş gücüne katılma oranı 0,8 puan, istihdam oranı 1,4 puan artmıştır. İş gücüne katılma oranımız tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı gibi güçlü yol haritalarımız ile daha da iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kadınların istihdamını desteklemek adına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğüyle 9 Şubat'ta başlattığımız iş pozitif uygulaması kapsamında işe yerleştirilen kadın sayısı, 100.000'e ulaşmıştır. pic.twitter.com/UtRR51R0RF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 28, 2024

Işıkhan, yıl başından itibaren 336 bin vatandaşın işe yerleştirilmesini sağladıklarını söyledi. İş pozitif uygulamasıyla işe yerleştirilen kadın sayısının 100 bine ulaştığını belirtti.

