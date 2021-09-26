Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milan-Atletico Madrid maçı Cüneyt Çakır'ın
[Fotoğraf: Reuters]
Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Milan ile Atletico Madrid arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 28 Eylül Salı günü Milano'daki San Siro Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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