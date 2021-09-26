Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 12:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ajax-Beşiktaş maçına Fransız hakem
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile deplasmanda yapacağı karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Benoit Bastien yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da 28 Eylül Salı günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada, Fransız hakem Benoit Bastien görev alacak.
Maçta, Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Jeremie Pignard olacak.
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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