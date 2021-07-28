Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mihael Zgank son 16 turuna yükseldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda Türkiye'yi temsil eden Mihael Zgank, son 16 turuna yükseldi.
Nippon Budokan'da 90 kiloda yapılan karşılaşmada milli sporcu, Kübalı rakibi Ivan Felipeni Silva Morales'e waza-ari ile üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Mihael Zgank, son 16 turunda ABD'li Colton Brown ile karşı karşıya gelecek.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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