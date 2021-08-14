Çaykur Rizespor’u 3-0’la geçen ve Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Yönetim, yeni transferlerle kadroyu daha da güçlendirmek istiyor.

Santrfor için bir numaralı aday Michy Batshuayi. Belçikalı oyuncu ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile de son aşamaya geldi.

İngiliz ekibinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü futbolcunun sözleşmesini uzatarak Beşiktaş'a kiralaması bekleniyor.

Bir kaç gün içinde bu transferin noktalanacağı ve Batshuayi'nin Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçının kadrosunda olacağı gelen haberler arasında.

Süper Lig’in açılış golünü atan Kevın N’Koudou, maçın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla siyah beyazlı taraftarı heyecanlandırdı.

Marsilya’dan takım arkadaşı olan Batshuayi ile konuştuğunu söyleyen ve ardından görüntülü konuşmalarını paylaşan N’Koudou, kısa süre içinde büyük ilgi gördü.