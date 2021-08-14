15 Ağustos Pazar günü deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçıyla sezona başlayacak Göztepe, geride kalan 29 sezonda 922 maça çıktı.

Bu müsabakalarda 293 galibiyet, 285 beraberlik ve 344 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 1016 gol attı, kalesinde 1110 gol gördü.

Göztepe, sezona geçen yılın bitiminde de takımın başında olan Ünal Karaman'la başlayacak.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İlk hafta maçları

Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 29 açılış maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta müsabakalarının 22'sinden en az 1 puan çıkardı.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de art arda 9 kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıktıktan sonra bu sezon birinci hafta müsabakasında deplasmanda puan arayacak.

Daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor, Denizlispor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.

Gelenler ve gidenler

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde şimdiye kadar Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Makana Baku, Lourency, David Tijanic, Atakan Çankaya, Şefik Abalı ve Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna dahil etti.

Bu isimlerden Şefik Abalı'yı Avusturya ekibi SKU Amstetten'e, Emre Batuhan Adıgüzel'i Menemenspor'a kiralayan Göztepe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin bonservisini de aldı.

İzmir temsilcisinde geçen sezon kadroda yer alan isimlerden Alpaslan Öztürk, Peter Zulj, Fousseni Diabate, Burak Süleyman, Anderson Esiti, Lamina Gassama, Stefano Napoleoni ve Zlatko Tripic takımdan ayrıldı.

Ünal Karaman: Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz

Süper Lig'de 2021-2022 sezonundaki ilk maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Ünal Karaman, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Karaman, futbol camiası için yeni sezonun hayırlı olması temennisinde bulundu.

"İnşallah herkesin beklediklerine cevap alabileceği bir sezon olur. Bizim açımızdan da baktığımızda sporun ruhuna yakışır biçimde tavır ve davranış biçiminde olan, kazasız belasız geçen, hak edenin hak ettiği bir lig olarak yüz akıyla tamamlamayı nasip etsin herkese."

[Fotoğraf: AA]

Karaman, Türk futbolunda her geçen gün bazı şeylerin zorlaştığını ifade etti.

"Bazı şeyler zorlaşırken aynı zamanda da bilmediğimiz ve anlayamadığımız bir rahatlık var. UEFA'nın kendi içerisinde getirmiş olduğu kriterler var tüm üye ülkelere gönderdiği. Altyapı, idari, hukuki, mali, sportif yani bir sürü kriterler getirir UEFA ama bazen bazı şeyleri anlamakta zorlanıyorum, bir hoyratlığımız var. Birilerinin ne yaptığından daha ziyade ben bu ülkeye kendimi bildim bileli bu sahalarda hizmet vermeye çalışıyorum. Ülkemin kaynaklarının daha bilinçli, daha mantıklı ve daha akılcı bir şekilde kullanılmasını arzu ediyorum. Genel manada bazı konuşulanlar sözde kalıyor. Biraz daha hassas davranılmasını bekliyorum."

Karaman, kulüplerin büyük bütçelerle kadrolarına kattığı oyuncuların ülke gelişimine katkı sağlamasını temenni ederek, "Umuyorum hayal kırıklığı olmaz. Sonuçta biz de bu gemideyiz ve biz de etkileniyoruz. Maalesef bizim öyle bir hoyratlığımız olamıyor." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Transfer döneminde takımın ihtiyaçları doğrultusunda kulüp bünyesindeki profesyonellerin çeşitli çalışmalar yaptığını aktaran Karaman, çalışmaların kulübün gerçekleriyle örtüşecek şekilde özellikle genç oyunculardan oluşan bir transfer politikasıyla sürdürüldüğünü söyledi.

Karaman, ihtiyaç duymaları halinde gerekli takviyelerin yapılacağını söyledi.

"İnşallah arkadaşlarımız fazla takviyeye ihtiyaç duymadan bizlerin ve kendilerinin beklentilerini saha içinde karşılarlar. Umuyorum camiamıza ve taraftarımıza iyi, canlı ve agresif, ne istediğini bilen bir Göztepe takımı izletiriz. Hazırlık döneminde kendimizi test edebileceğimiz takımlarla oynayamadık. Bizim artımız nedir, geçen seneden öyle veya böyle iskelet kadromuzu korumak, kadromuzun sınırlarının nereye kadar gidiyor olduğunu bilmek ve 3-4 oyuncumuz dışında iyi bir kamp dönemi geçirmek. Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakıyoruz. Derler ya 'Herkes rakibinin yumruğunu yiyene kadar en güçlüsünü kendisininki zannedermiş.' diye. Biz iyi hazırlandık, yumruğumuzu da sıktık, inşallah iyi olur."