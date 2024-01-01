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Spor
AA 01.01.2024 15:30

"Mevlana Uluslararası Judo Çalışma Kampı" Konya'da yapılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Mevlana Uluslararası Judo Çalışma Kampı", dünyanın 10 farklı ülkesinden milli sporcuları Konya'da bir araya getiriyor.

"Mevlana Uluslararası Judo Çalışma Kampı" Konya'da yapılıyor
[Fotograf: AA]

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kampa katılan Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Konya'da hem ulusal hem de uluslararası çok değerli organizasyonların yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Huysuz, kampa yaklaşık 350 sporcunun katıldığını, güzel bir çalışma ortamı olduğunu belirtti.

"Ülkemizin altyapısında oluşan gelişmenin uluslararası camiadaki etkisi de burada göz önünde. Konya'mız Türk judosuna büyük hizmetler etti, büyük sporcular kazandırdı. Portekiz'de düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Sinem Oruç kızımız Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün ve bu ilin sporcusu. Diğer ülkelerden gelen katılımcılar, Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Uluslararası Judo Çalışma Kampı'nda 5 gün beraber kamp yapacak. Bu da hem Türk judosuna hem de Avrupa ülkelerine büyük katkı sağlayacak. Bu kapsamda bu etkinlikte emeği geçen antrenörlerimize, idarecilerimize, yöneticilerimize ve Konya Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten ülkemiz adına çok güzel bir organizasyon."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Konya Büyükşehir Belediyesi Judo antrenörü Şeyda Aydoğan da kampın çok verimli ve sorunsuz ilerlediğini ifade etti.

"Önümüzdeki Ümitler Türkiye Şampiyonası, Gençler Türkiye Şampiyonası ve akabinde Milli Takım'a katılan sporcularımızın da mücadele edeceği Avrupa ve Dünya Şampiyonları hazırlıkları için bu kampı yapıyoruz. 15 şehrimizden de Milli Takım düzeyindeki tüm sporcularımız burada, onları da davet etmiştik. Türk Milli Takımı adına ve Konya'daki Milli Takım adına yarışmış sporcularımızın hepsi burada. Güzel bir ortak çalışma kampı olacağını düşünüyoruz. Farklı ülkelerden gelen sporcu kardeşlerimizle hem sosyalleşme hem de onların çalışma düzenini öğrenmek adına güzel bir kamp oluyor."

Yaklaşık 350 sporcunun katılımıyla başlayan kamp, 3 Ocak’ta sona erecek.

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