Beşiktaş gündemine Anastasios Bakasetas'ı aldı

Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi için planlama sürüyor. Özellikle Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, detaylı bir çalışma yürütüyor.

Siyah beyazlılar, orta saha için gündemine Trabzonsporlu Bakesatas’ı aldı. Sezon başında da deneyimli futbolcu ile ilgilenen Beşiktaş, bu transferi rafa kaldırmıştı.

Alex Oxlade-Chamberlain’in sakatlığının ardından o bölgeye en az 1 takviye yapılacak.

Orta sahadan beklediği skor katkısını alamayan siyah beyazlılar, Bakesatas ile bu sorunu çözmeyi düşünüyor. Hem ligi tanıması hem de skor üretmesi nedeniyle Yunan oyuncu transfer listesinin üst sırasında yer alıyor.

Trabzonspor ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan Bakesatas için devre arasında şartlar oluştuğu takdirde bir gelişme yaşanabilir.

Yunan futbolcu, henüz geleceği ile alakalı kararını vermedi. Deneyimli isim, gelecek teklifleri değerlendirecek.

Beşiktaş'a İspanyol orta saha

Öte yandan İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla forması giyen Oliver Torres’i de kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, bu transfer için yoğun çalışma içerisinde.

Sözleşmesi 2024 yazında sona erecek 29 yaşındaki orta saha için Beşiktaş’ta transferin tamamlanması için yeni teknik direktörün de onayı beklenilecek.

Savunmaya da takviye

Savunmaya da takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Koray Günter'le ilgileniyor.

Bu sezon İtalya ekibi Hellas Verona'da forma şansı bulamayan 29 yaşındaki stoper, devre arasında takımdan ayrılmak istediği ve Beşiktaş ile görüştü.

2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden oyuncu için Beşiktaş, girişmelere başlayacak.