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Spor
AA 01.01.2024 14:46

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmaları 2 Ocak Salı günü yapılacak.

Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanacak
[AA arşiv]

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmalarının programı şu şekilde:

13.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Nesibe Aydın (Fenerbahçe Metro Enerji)

15.30 Emlak Konut-OGM Ormanspor (Şehit Mustafa Özel)

18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ÇBK Mersin (Ahmet Cömert)

20.30 Beşiktaş-Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor (BJK Emlakjet)

Çeyrek final müsabakalarının ardından, yarı finale yükselecek ekipler Dörtlü Final organizasyonu için 4-5 Ocak tarihlerinde Balıkesir’de bir araya gelecek.

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